Manfredi: “Pd e Cinque stelle sbagliano a non allearsi alle Europee”

"Pd e Cinque Stelle stanno commettendo un grande errore politico a non allearsi per le Europee, lo dico con chiarezza. L'esperienza di Napoli, dove amministriamo da alleati, mi dice che una grande area di centrosinistra non può prescindere dall'unione di queste forze, riformiste e cattoliche". Lo afferma, in un colloquio con il Corriere della Sera, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Cosa pensa della mancata alleanza tra i due partiti?

"Che si sta commettendo un grande errore, pur parlando da tecnico che non è alla ricerca di consenso. Nell'area progressista ci sono due grandi forze. L'esperienza a Napoli mi dice questo. E non credo che la competizione eccessiva tra Pd e M5S aiuti il fronte progressista. Serve piuttosto un'alleanza che affronti i grandi temi dei problemi delle persone, un fronte che non sia fatto soltanto dalla somma di due partiti, ma che converga su programmi comuni. Ma se i leader che abbiamo oggi vogliono andare divisi significa perdere. Ci vuole responsabilità, meno individualismo e più sforzo collettivo".

Potrebbe essere lei il fede- ratore, sul modello Prodi? "Certamente darò il mio contributo in termini di idee. Ma con una visione da Sud, una parola che sento poco nel centrosinistra. Invece abbiamo bisogno del Sud moderno. Al momento invece sento parlare molto solo di politica estera". Quanto alla legge sull'autonomia differenziata Manfredi la giudica una "legge antistorica" perché "c'è il problema dei divari, l'Italia ne ha già troppi. E se facciamo una legge che li cristallizza, li peggiora, condanniamo Italia a una marginalità politica ed economica".