Alessandra Clemente candidata al Comune, Simeone: "Siamo stufi, la politica è una cosa seria"

"Siamo in piena emergenza sanitaria per il Covid 19 ed abbiamo in atto una crisi politica nella maggioranza di governo della città. Il Sindaco De Magistris, in questi anni non è stato in grado di costruire nessun rapporto politico istituzionale con il centrosinistra locale e nazionale e tantomeno con il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, e per quello che è mi dato sapere neanche con le associazioni e comitati civici una volta vicine al mondo DeMa; in assenza totale di punti programmatici da condividere, in totale solitudine e senza aver raggiunto alcun risultato positivo sui temi del trasporto pubblico, della mobilità, della vivibilità e della cura del territorio, oggi, a otto mesi dalle elezioni amministrative, in perfetto stile Luigi XIV, De Magistris candida Alessandra Clemente a Sindaco di Napoli? Qualcuno gli dicesse che la politica è una cosa seria e Napoli ed i napoletani sono ormai stufi di questi proclami. Meritiamo tutti di più". Queste le parole del consigliere comunale Nino Simeone (presidente della Commissione Infrastrutture e Trasporti), che così commenta l'investitura ufficiale che Luigi de Magistris ha voluto fare per Alessandra Clemente, candidandola alle prossima elezioni comunali.

