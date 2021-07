Polizia, trasporti e welfare: la Clemente presenta il programma

Alessandra Clemente inaugura il suo comitato elettorale ed è la prima tra i candidati sindaco di Napoli a farlo. Il Fare Lab ha aperto i battenti sul Lungomare di Napoli e lo spazio ricorda il Dema Lab che cinque anni fa Luigi de Magistris aprì a Santa Brigida per preparare il secondo assalto a Palazzo San Giacomo.

Un'occasione per presentare i punti del programma elettorale. Potenziare la polizia in città, potenziare i trasporti e rafforzare il sistema del welfare sono i primi punti sottolineati dalla Clemente che si è detta orgogliosa di rappresentare la continuità con l'Amministrazione uscente. Le risorse, quelle che sono mancate in dieci anni, sono da ricercare nel Recovery plan.

L'assessore comunale ha parlato anche dei suoi avversari: "Maresca si è presentato come candidato civico e invece ci porta il carroccio della Lega. Manfredi è una personalit autorevole, ma è stato calato dall'alto. La mia candidatura andrà fino in fondo".