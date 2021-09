Alessandra Clemente, incontro con gli abitanti di Piscinola al Polifunzionale "Lotto 14/B"

Lunedì 13 settembre alle ore 11, la candidata Sindaco di Napoli Alessandra Clemente incontra gli abitanti del quartiere Piscinola al Lotto 14/B, il Polifunzionale in via Marianella 40.

Un’area dalle immense potenzialità, costruita negli anni del post-terremoto e da rivalutare rispetto alle precarie condizioni in cui versa attualmente. Un lavoro già in essere grazie al progetto di riqualificazione presentato e vinto dal Comune di Napoli e finanziato con fondi del PON Legalità per un importo di 3.400.000 €, che prevede la trasformazione di parte del Lotto 14/B in Centro Giovanile a vocazione sportiva, ad ampliamento della Rete dei Centri Giovanili del Comune di Napoli.

Con Alessandra Clemente ci saranno il consigliere Comunale, candidato nella lista Alessandra Clemente Sindaco Claudio Cecere, da anni impegnato nella riqualificazione del Polifunzionale e l’attore Salvatore Sacco, originario di Piscinola all’opera per portare all’interno dell’area del Lotto 14/B laboratori e scuole di teatro per i ragazzi del quartiere e la candidata all’ottava municipalità Sabrina Ruocco.

“Questo è uno dei luoghi da cui ripartire per questo quartiere - dichiara Alessandra Clemente -, un centro che non è soltanto un riferimento per l’impiantistica sportiva ma anche per la cultura e l’istruzione dei ragazzi. Grazie al lavoro fatto con l’Assessorato alle politiche giovani il Polifunzionale è già stato investito da un progetto che interesserà le aree attualmente abbandonate, un percorso di partecipazione con il coinvolgimento di università, enti di formazione e del Terzo settore, giovani cittadini e stakeholders, per individuare attraverso un bando il soggetto che avrà il Centro Giovanile in affidamento. Ripartiamo dal grande potenziale dei territori che vivono maggiore difficoltà, riqualificandone i beni: solo in questo modo riusciremo a ridare valore ai centri storici sparsi per la città e creare nuove centralità anche nei territori considerati periferici”.