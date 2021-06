Comunali Napoli, Clemente: "Nessun contatto con Maresca, mi dimetterò quando si depositeranno le liste"

“Sono determinata e la mia candidatura nasce dalla voglia delle forze progressiste di salvaguardare le cose importanti fatte e di lavorare rendendo la città più forte. Smentisco di aver avuto contatti con Maresca e ribadisco di essere candidata. Ho una conoscenza della macchina amministrativa e del territorio, due punti fondamentali per il futuro sindaco così da non perder tempo e mettere in campo quanto prima iniziative a vantaggio dei cittadini”. Così l’assessora ai giovani del Comune di Napoli e candidata sindaco Alessandra Clemente, intervenendo nella trasmissione Barba&Capelli su Radio Crc Targato Italia, ha parlato della corsa alle Comunali.

“Sono molto orgogliosa della grande partecipazione intorno al mio progetto politico. Ci sono cose concrete, come recarsi in un quartiere per impegnarsi a realizzare ciò che manca. È fondamentale un piano di assunzioni perché abbiamo il 70% di dipendenti comunali in meno e non abbiamo autonomia per assumere", ha aggiunto la Clemente.

Le dimissioni

La candidata sindaco per il movimento DemA, come anticipato da NapoliToday, ha confermato anche che lascerà presto la carica di assessore in vista della campagna elettorale: “Mi dimetterò perché fa parte della mia cultura e della mia storia. La critica ci sta da parte delle forze politiche a cui guardo con attenzione. Devo chiudere dei progetti per la ripresa della città e, come già feci nel 2016, quando si depositeranno le liste mi dimetterò. Oggi dedico tempo in modo assoluto agli impegni istituzionali”.

Trasporti

“Il trasporto è un grande elemento non solo di impegno ma anche di criticità. Ai napoletani voglio dire che siamo in un momento decisivo perché abbiamo superato il rischio fallimento dell’Anm. Il filobus è un mezzo importante per l’ambiente perché non inquina e poi ci sono tanti impegni come il tram di San Giovanni. Il prossimo sindaco avrà i vagoni nuovi della metro con tempi di attesa a 4 minuti”.

Cantieri

“Sono partiti due cantieri importanti sul modello del corso Vittorio Emanuele. Abbiamo chiesto di lavorare negli orari serali e con un tipo di intervento di grande qualità. In tal senso vorrei rifare tutte le strade. Nei prossimi mesi è stato pianificato un intervento per la collina di Posillipo con due gare in corso e consegnare così ai napoletani questa progettualità per una zona che mi sta molto a cuore”.