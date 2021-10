Comunali Napoli 2021, Alessandra Clemente chiude la campagna elettorale: "Scriviamo una nuova pagina nel nostro percorso"

Evento conclusivo in Piazza del Gesù per l'ex assessora comunale ai Giovani: "La nostra campagna è partita dal basso, grazie al lavoro di tantissimi giovani che hanno creduto nel nostro progetto"

Si è tenuto nella serata di giovedì in Piazza del Gesù l'evento conclusivo della campagna elettorale di Alessandra Clemente, candidata sindaco per una coalizione formata dalle liste "Alessandra Clemente Sindaco", "Napoli 2030" e "Potere al Popolo".

"La nostra campagna è partita dal basso, grazie al lavoro di tantissimi giovani che hanno creduto nel nostro progetto, ma con l’aiuto di chi dall’alto di una grande esperienza amministrativa, vissuta senza una macchia, è riuscito a indirizzare sulla strada migliore le straordinarie ernergie messe in campo per questa missione", le parole dell'ex Assessora comunale ai Giovani.

"Oggi scriviamo una nuova pagina nel nostro percorso, che è politico, di quella politica alta e non altra dai cittadini. Una politica fatta nelle strade, dall’ascolto praticato in questi anni sui territori, dalle tante associazioni, realtà sociali e singoli attivisti che da tempo si spendono per le loro comunità e che oggi portano la loro esperienza per questa causa", ha concluso Alessandra Clemente.