Consiglio comunale Napoli, Clemente: "Cecere con i 5 Stelle? Io resto all'opposizione"

"Nella serata di mercoledì, tramite gli organi di stampa, ho appreso della fuoriuscita del consigliere Claudio Cecere dalle fila del Gruppo misto e del conseguente ingresso nel gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle". A dirlo in una nota è Alessandra Clemente, consigliera comunale di Napoli ed ex candidata sindaca.

"Già il giorno delle elezioni in Città metropolitana - aggiunge Clemente - avevo intuito un improvviso allontanamento, seguito nelle scorse ore da ricostruzioni offerte alla stampa lontane dalla realtà, ma ben spiegato dall’immediato ingresso di Cecere nel Movimento. Nei mesi appena trascorsi ho proposto per un’idea di città contrapposta a quella di Manfredi e non ho cambiato idea. Resto all’opposizione e prendo atto della valutazione del consigliere Cecere".

"Continuerò a rappresentare chi mi ha eletta con il massimo impegno. L’accaduto - conclude l'ex assessora comunale - non mi distoglie minimamente dal portare avanti il mio lavoro, ben consapevole del mandato che mi è stato affidato dai tanti napoletani che hanno scelto di affidare a me le proprie istanze".