Alessandra Clemente: "Ho visto morire mia madre. Io professionista dell'antimafia? Non me la prendo"

"Io professionista dell'antimafia? Non me la prendo perchè il mio volto è pulito, le cose che faccio sono trasparenti", sono le parole di Alessandra Clemente in una intervista a "Il Fatto Quotidiano".

Cultura camorristica

Sul figlio del boss Antonio Piccirillo, che ha rinnegato il padre e la cultura camorristica, aggiunge: "Ci accomuna la violenza che abbiamo patito. Io ho visto morire mamma, Silvia Ruotolo, una donna senza colpa, lui si è ribellato al destino che vuole un figlio di un gangster divenire, per via ereditaria, un gangster. La colpa di essere figlia e testimone di quello scempio, la colpa di essere inseguita dalle parole di compatimento o anche dalle domande insinuanti o solo banalmente malevoli. Una dimensione che mi travolgeva, come se mamma fosse stata imprevidente a trovarsi in quel posto a quell'ora. E la mia colpa di essere rimasta sola, di vivere immersa in un ricordo perpetuo, marmoreo".

Esperienza da assessore

"La chiamata in giunta da parte di de Magistris è stato un momento cosi' traumatico e perdutamente elettrizzante, mi ha dato il piacere di guardare al futuro", ha concluso la candidata sindaco.