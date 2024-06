Il rione delle 'illegalità diffuse' si rifà il look: al via la riqualificazione di 180 alloggi

Annunciata ad Afragola dal sindaco Pannone la riqualificazione dei 180 alloggi del rione Salicelle. Un restyling questo, molto discusso che “prevede il recupero di aree ed immobili degradati ed il potenziamento delle infrastrutture dei servizi. Nello specifico, per la prima volta dopo circa 40 anni, sarà garantita la manutenzione e la ristrutturazione di immobili che accolgono un gran numero di concittadini, che hanno dovuto subire per decenni l’inerzia di gestioni amministrative incapaci di determinare veri percorsi di crescita socio-culturale e di sviluppo sostenibile nelle periferie”.

Ebbene, chi conosce la storia di questo rione tirato su con la legge del 219/81, è stato sempre un fortino di camorra che ha sempre gestito le assegnazioni illegittime incassando in modo illegale il fitto. È pur vero che le amministrazioni precedenti, non hanno fatto nulla per tirare fuori dal degrado l'intera zona, che nei fatti, si compone di 29 nuclei per un totale di 7000 mila persone provenienti da Secondigliano, Melito, Piscinola, ed il centro di Napoli. Ma, di fatto però, le domande che si stanno ponendo alcuni cittadini sono le seguenti: come mai ancora oggi non si riesce a combattere lo scarico illegale dei rifiuti che imperversa proprio all'interno del rione Salicelle? E gli occupanti abusivi rimarranno al loro posto? Sull'evasione dei fitti non pagati (a cui la Corte dei Conti ha aperto anche una indagine molto approfondita), l'amministrazione comunale cosa intende fare? Su questo argomento, è giunto anche il commento di Pasquale Rosario Iazzetta, il giovane segretario del Partito Democratico, il quale ha posto una domanda ben precisa: “e gli abusivi? Gli facciamo anche la casa nonostante non siano assegnatari legittimi? E cosa gli diciamo a coloro che da tanti anni legittimamente aspettano una casa, che il comune non rispetta le regole? Tutto questo sembra essere solo uno spot elettorale”.

Attualmente, il rione Salicelle è diventato la piazza principale dello spaccio degli stupefacenti. Da quando a Caivano lo stato ha deciso di porre rimedio con la presenza assidua delle forze dell'ordine su tutto territorio, i quartieri come Salicelle, San Giovanni Barra, Iacp, Casoria, Scampia /167, sono diventati veri e propri satelliti dello spaccio di droga e dell'usura sulla spesa. Per non parlare della crescita minorile contornata da degrado, e del voto di scambio che si genera ogni volta che ci sono le campagne elettorali. L'appalto, costerà alle casse pubbliche svariati milioni di euro. Riguarderà interventi di varia natura, come l'abbellimento del quartiere, rifacimento delle strade e dei marciapiedi, e soprattutto tutti quegli interventi che riguardano le perdite di acqua e gli ascensori che non funzionano. Sulla storia del progetto viziato da alcune dichiarazioni ritenute non proprio verosimili, riguardavano le verande e le occupazioni dei balconi senza permesso. Per poter iniziare i lavori da parte della ditta che si è aggiudicata l'appalto, l'amministrazione comunale ha deciso di abbattere quelle verande composte da ferriate costruite senza permesso in danno agli occupanti facendo pagare solo una sanzione amministrativa. Sistema questo, che sicuramente permetterà di non inondare la procura di Napoli Nord di denunciati per abusivismo edilizio. Ma certamente, si può definirlo come una disparità di trattamento nei confronti di chi è stato definito un abusivo.