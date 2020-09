Elezioni 2020: come vanno le cose nei seggi elettorali a Napoli

Rigorosa osservanza delle disposizioni anti-Covid da parte degli elettori: mascherine, gel e distanziamento per la prima tornata elettorale dell'era Covid. Siamo stati a Soccavo, tra i quartieri più densamente abitati di Napoli. Buona l'affluenza, fin dall'apertura.

Ai nostri microfoni Roberto Ajello, presidente di seggio nella sezione elettorale allestita nel 54mo Circolo didattico "Canonico Scherillo", in via Stanislao Manna, ha raccontato come stanno procedendo le operazioni di voto.