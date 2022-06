Referendum giustizia, a Napoli alle ore 12 ha votato il 2,69% degli aventi diritto

Per i referendum sulla giustizia nella città di Napoli alle ore 12.00 ha votato il 2.69% degli aventi diritto. Questi i primi dati ufficiali sull'affluenza alle urne.

Le sezioni elettorali resteranno aperte in tutta Italia fino alle 23 di oggi. 884 sono i seggi a Napoli.

Prosegue intanto l’apertura straordinaria delle municipalità cittadine per la sostituzione delle tessere elettorali. Le 10 municipalità resteranno, infatti, aperte per tutta la giornata di oggi, fino alle 23.

Il quorum

Perché i referendum siano validi, è necessario raggiungere il quorum di partecipazione del 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto.

Uso mascherine ai seggi non obbligatorio ma fortemente raccomandato

Non è obbligatorio, ma è fortemente raccomandato, per l’accesso degli elettori ai seggi, per l'esercizio del diritto di voto, l’uso della mascherina chirurgica. E' quanto previsto in una circolare del Viminale.

