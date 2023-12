Durigon (Lega): “La Campania merita un sistema aeroportuale adeguato”

"La Campania necessita e merita un sistema aeroportuale adeguato che ponga il suo baricentro in un grande scalo di respiro intercontinentale che potrà essere l'aeroporto di Grazzanise". È quanto afferma il commissario regionale della Lega in Campania Claudio Durigon.

"Così come già riportato nell'ordine del giorno approvato dalla Camera nell'ottobre scorso che vede come primo firmatario il nostro deputato Gianpiero Zinzi, l'aeroporto di Grazzanise è fondamentale per incrementare il trasporto aeroportuale civile ai fini turistici e per il trasporto delle merci attraverso un polo cargo - aggiunge Durigon - per questo scopo sono impegnato affinché nel Piano Nazionale degli Aeroporti venga riscritto il sistema campano il quale, oltre a Napoli e Salerno, deve vedere la nascita dell'aeroporto intercontinentale a Grazzanise".