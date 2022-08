Accordo tra Renzi e Calenda, Pagano (IV): "Il terzo polo è la casa dei riformisti e del buon senso"

Matteo Renzi e Carlo Calenda hanno trovato un accordo e, in vista delle prossime elezioni, danno vita a quello che definiscono il Terzo Polo. La notizia ha già fatto registrare diverse reazioni. Tra i commenti c'è anche quello di Graziella Pagano, ex senatrice, oggi coordinatore Italia Viva Napoli e componente della direzione nazionale di Italia Viva.

"Quello di oggi fra Matteo Renzi e Carlo Calenda non è solo un accordo elettorale. Ma è il seme che consentirà la nascita del partito liberal-democratico italiano. Non è poca cosa in un paese malato di bipolarismo fasullo. E non è il centrino come qualcuno lo descrive. Il terzo polo è la casa dei riformisti e del buon senso. Per questo occorre allargare e accogliere tutte le esperienze civiche e politiche che ci sono sul territorio: dai Moderati, al Partito Repubblicano passando per la rete degli amministratori locali guidati da Federico Pizzarotti.

A Napoli ed in Campania questo fronte può già contare su sei consiglieri regionali e una squadra di Sindaci e consiglieri comunali di tutto rispetto. Sono felice di lavorare al fianco di tante persone che conosco da tempo e sono sicura che su questo territorio possiamo puntare a raggiungere un risultato al di sopra di quella che sarà la media nazionale. Siamo già al lavoro per raggiungere questo obiettivo con gli amici di Azione e di L'Italia C'è. È una bella giornata per tutti noi, per coloro che credono al fronte del buon senso capace di offrire agli elettori una proposta programmatica di radicale discontinuità alle chiacchiere populiste di destra e sinistra."