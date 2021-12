Comune di Napoli, ok all'accordo quadro per la collaborazione con le università cittadine

E' stato approvato nella giornata di giovedì dalla Giunta Comunale di Napoli, su proposta del Sindaco Gaetano Manfredi, lo schema di accordo quadro tra il Comune di Napoli e le Università degli Studi della città di Napoli, Federico II°, Parthenope, L’Orientale, Suor Orsola Benincasa e Vanvitelli, per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune



Esso, in particolare, riguarda i settori dell'ambiente e territorio, energia e mobilità sostenibile, tutela della salute, dissesto idrogeologico e sismico, cultura, turismo, beni e patrimonio culturale, digitalizzazione, innovazione, Smart City, “formazione innovativa on the job” del Comune di Napoli, che costituiscono materie di interesse istituzionale comune, attenendo, da un lato, alle funzioni di studio e ricerca proprie delle Università e, dall’altro, alle funzioni normative ed amministrative dell'ente Comune.

L'accordo - rende noto Palazzo San Giacomo - non prevede oneri economici per l'Amministrazione Comunale.