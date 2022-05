Primo Maggio, Manfredi: "Mille posti di lavoro in Comune"

"Far ripartire le assunzioni nella pubblica amministrazione, di cui mille nel solo Comune di Napoli: un messaggio di incoraggiamento, un segnale di fiducia che vogliamo dare ai cittadini. Sappiamo che non è sufficiente, ma occorre iniziare a invertire la rotta". Lo scrive su Facebook il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione del Primo maggio.

"I dati sulla disoccupazione nella nostra città - aggiunge Manfredi - fotografano uno scenario che richiede più sforzi, più impegno, un'azione corale che riguarda non solo Napoli, ma tutto il Mezzogiorno che sconta il numero più alto di inoccupati d'Europa. Senza lavoro non c'è dignità, non c'è futuro. Rendere Napoli nuovamente attrattiva e creare nuove opportunità occupazionali sono stati tra i primi obiettivi che ci siamo posti. Garantire ai più giovani le condizioni perché restino è una sfida costante. Preservare il lavoro per chi rischia di perderlo, come i lavoratori della Whirlpool, esempio di lotta giusta e presidio industriale fondamentale è prioritario per il futuro dei napoletani e della città".

Manfredi dedica "un ultimo pensiero, non meno importante, a un nostro 'dovere inderogabile', come ha ricordato il Presidente Mattarella: quello di garantire ambienti di lavoro più sicuri. Perché lavorare non può e non deve rappresentare un rischio per la vita. Per questo vogliamo rilanciare l'osservatorio per la sicurezza sul lavoro 'Napoli città sicura', perché si diffonda e si rafforzi la cultura della prevenzione e della legalità. Il lavoro è il fondamento della nostra società, un diritto costituzionalmente garantito che va assicurato a tutte le cittadine e a tutti i cittadini. Una priorità che, non solo oggi ma ogni giorno, ci chiama alla responsabilità. Buon Primo Maggio", conclude Manfredi. (AdnKronos)