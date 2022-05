1 maggio, De Luca: "Stiamo creando occupazione"

"Nel giorno della Festa dei Lavoratori ribadiamo con forza il nostro impegno per dare un’occupazione stabile ai nostri giovani e sostegno alle tante famiglie messe in difficoltà dalla crisi economica". Dai suoi profili social, Vincenzo De Luca saluta così il 1 maggio. Il presidente della Regione Campania scorre in rassegna i provvedimenti emanati da Palazzo Santa Lucia sul fronte lavoro.

"Mi fa piacere ricordare - prosegue il governatore - che in questi ultimi giorni abbiamo salvato i 436 dipendenti dell'ex Ctp (riprendono servizio da domani, mentre altri 47 saranno accompagnati al pensionamento), azienda del trasporto pubblico della Città Metropolitana di Napoli fallita. In totale le aziende del trasporto pubblico regionale hanno assunto 2000 dipendenti ed entro l'anno ne assumeranno altri 300".

De Luca annovera tra i suoi successi anche il Piano per il Lavoro: "Abbiamo dato un contratto a tempo indeterminato a circa 3000 giovani, che oggi sono in pianta stabile in Regione Campania, nei Comuni, nei Centri per l'Impegno e in altri enti del territorio e possono così costruirsi un futuro nella propria terra. A questi si aggiungono altri 21.656 ragazzi assunti (di cui 11mila a tempo indeterminato) nel settore privato attraverso la seconda fase del programma Garanzia Giovani, una misura che complessivamente ha prodotto oltre 40mila opportunità di lavoro. Risultati raggiunti con uno sforzo di programmazione mai visto prima nella nostra Regione. Un impegno che non intendiamo esaurire e che, anzi, confermiamo attraverso nuove iniziative per dare sostegno a chi in questi anni è rimasto indietro o è in cerca di prima occupazione. Priorità assoluta al lavoro".

Sforzi evidentemente non sufficienti visto che secondo i dati Eurostat, la Campania è fanalino d'Europa per occupazione, insieme alla Sicililia, con solo il 41,4 per cento di popolazione attiva impiegata, a fronte di una media comunitaria superiore al 68 per cento.