Plato: i miei 30 anni rock in una notte

Notizia ufficialissima, parte da Giugliano in Campania il Plato Day Vasco Rock Tribute 30 Years Rock Anniversary. La data è il 27 gennaio dove Plato e la sua super affiatatissima band proporranno un live di tre ore con 30 pezzi in scaletta proprio come sono gli anni che festeggia lo stesso rocker. Ci saranno piazze e soprattutto lidi balneari dove farà tappa il tour per un gran finale a Dicembre 2023 location da definire. Non ci sarà solo il tour per questi 30 anni, ma è previsto anche l’uscita del nuovo album del rocker dal titolo «Emozioni Spericolate».