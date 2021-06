per fare un albero ci vuole...

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

In relazione a quanto pubblicato da vari quotidiani in cronaca di Napoli (fra cui IL MATTINO e la Repubblica) in merito alla piantumazione di 80 nuovi alberi in via Cilea, “regalati” alla cittadinanza da quattro associazioni, è opportuno fare alcune precisazioni e correzioni a quanto da essi riferito. Fermo restando che non si può che plaudire alla “svolta verde” che ha indotto tali realtà associative alla donazione e sistemazione di decine di arbusti in una importante strada vomerese, si osserva che - sebbene nell’operazione siano stati coinvolti un architetto ed un’agronoma - il periodo scelto per tale operazione non è quello giusto (sarebbe infatti stato preferibile farlo in autunno), ma, soprattutto, che è del tutto infondata l’affermazione che via Cilea fosse priva di alberatura dagli anni ’60, per cui quelli piantati in questi giorni sarebbero una novità assoluta. «In realtà nel rifacimento di via Cilea gli alberi originari furono eliminati ma, fin dal mio primo ingresso come consigliere circoscrizionale dei Verdi al Vomero nel 1987, ho costantemente sollecitato il loro ripristino, purtroppo senza alcun riscontro positivo – dichiara Ermete Ferraro, portavoce per Napoli di VAS-Verdi Ambiente e Società – Oltre una decina di anni fa la municipalità decise finalmente di restituire a quella strada l’alberatura perduta, ma purtroppo negli anni seguenti si è registrata molta approssimazione nelle potature e nella loro cura, al punto che molti alberelli si sono ammalati e sono stati abbattuti, senza peraltro eliminarne le ceppaie per consentirne la sostituzione». Nel ricordare che AssoUtenti ed il ‘cittadino attivo’ Sabino Genovese – oltre alla stessa V.A.S. - si sono adoperati in tal senso per parecchi anni, riscontrando la sordità delle istituzioni centrali e territoriali, va sottolineato che le “riunioni, scartoffie, autorizzazioni e verifiche” di cui si parla con fastidio su ‘Il Mattino’ hanno portato ad un risultato piuttosto discutibile. «Non è affatto vero che via Cilea era priva di alberi. Resistevano, nonostante tutto, molte robinie, per cui ci si aspettava che, semmai, sarebbero state sostituite solo le piante già abbattute nelle fossette alberali vuote da tempo. – precisa Ferraro - L’espianto anche degli alberi sani collocati a suo tempo dal Comune e la loro sostituzione con arbusti di essenze differenti, viceversa, appare un intervento molto discutibile anche sul piano amministrativo, benché i giornali precisino che “la messa a dimora delle alberature di una intera strada viene affidata ad un gruppo di associazioni senza alcun onere per il Comune”. L’associazione ambientalista V.A.S., pertanto, chiederà l’accesso alla documentazione autorizzativa di tale iniziativa privata su suolo pubblico, che prevede anche l’affidamento della manutenzione delle nuove piante alla ditta che le ha collocate, dopo la rimozione anche degli alberi sani già presenti. # # #