Federico II, 800 anni tra storia e innovazione

Ottocento anni di età con lo sguardo sempre rivolto al futuro. La Federico II compie 8 secoli ed è l'università laica più antica al mondo, la prima nella storia a essere fondata con un provvedimento statale. Le celebrazioni per l’imponente compleanno sono cominciate mentre l’Ateneo vive il suo Anno Accademico 2023-2024 senza fermarsi, continuando sempre a guardare avanti e a innovarsi.

"Sono otto secoli che questa Università è profondamente connessa con Napoli, con il suo territorio, con la sua storia," spiega il rettore Matteo Lorito. "Napoli non sarebbe la stessa senza la Federico II e, ovviamente, la Federico II non sarebbe la stessa senza Napoli. Fare università oggi è molto diverso già solo rispetto a 20 o 30 anni fa. La Federico II è riconosciuta a livello internazionale come un’eccellenza, impegnata in costanti ricerche, in rilevanti azioni sul territorio, sulla città metropolitana, sui nostri nuovi insediamenti. Penso, naturalmente, a San Giovanni a Teduccio, a Scampia, a Bacoli."

Una storia importante, onorata sempre dalla ricerca dell'innovazione: "Quello che sta accadendo oggi in Federico II, dall'utilizzo della tecnologia quantica all'innovazione nell'agroalimentare, nell'aerospazio, nelle Scienze umane e sociali, è il seme di quello che sarà il futuro tra 10-20 anni. La Federico II mantiene la sua promessa di essere un incubatore di idee. Non a caso, nel programma del Pnrr è l’Ateneo italiano che ha ricevuto più finanziamenti per l’alta qualità dei progetti presentati."



La testa di Federico II di Lello Esposito all'ingresso della sede Scampia





L'obiettivo di ogni azione è quello di migliorare i servizi agli studenti: "Hanno bisogno di servizi puntuali," precisa il rettore. "Recentemente abbiamo lanciato la nostra prima app, MyUnina. Gli studenti possono utilizzare tutte le funzioni delle segreterie e seguire il proprio percorso di studi. Ma non ci fermeremo. L'anno prossimo ci saranno più aule studio, rivoluzioneremo il portale, arricchiremo la nostra offerta formativa con una revisione dei corsi per renderli più vicini alle esigenze e ai tempi. Molta attenzione la daremo all’orientamento, per cui abbiamo un grande progetto, e al post-laurea. Aumenteremo il numero di Academy disponibili, perché chi entra in un Academy entra direttamente dalla porta principale nel mondo del lavoro. Ci adopereremo perché l’Università sia davvero aperta, disponibile e soprattutto inclusiva."

Degli 800 anni dell'Ateneo non resterà solo un bel ricordo. "Inaugureremo il Museo dell'opera federiciana, un centro studi, che racconterà la straordinaria storia di questo antico Ateneo. Sono già state realizzate alcune meravigliose installazioni. La prima, che abbiamo inaugurato con il Presidente della Repubblica, è l’iscrizione su acciaio della lettera istitutoria di Federico II, realizzata da Asad Ventrella, posta nell'androne della sede di corso Umberto I. Poi i murales di Alessandro Ciambrone al Policlinico, a Monte Sant'Angelo e a San Giovanni a Teduccio. Il volto giovane, la testa di Federico II realizzata da Lello Esposito, che sta a Scampia, e le installazioni itineranti di Cyop&Kaf. Opere che resteranno nel tempo. Tra 800 anni se ne aggiungeranno altre, portando avanti questa storia meravigliosa che, in fondo, è la storia di tutti noi."