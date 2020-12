Spazi di lavoro sicuri e puliti. Qual è la sanificazione più efficace?

Quanto è importante lavorare in un ambiente sano e pulito? Mai come in questo momento, dettato dalla pandemia covid19, il tema è mai stato sulla bocca di tutti. Ma tra rimedi fai da te e fake news è bene in questi casi affidarsi ad esperti sul territorio. Regola d'oro è conoscenza del problema e pronta risoluzione con interventi veloci e tempestivi, ci spiega chi di aria pulita se ne intende. Le nostre telecamere ne hanno parlato con Angela Ciamminelli, di Clean Air: ecco cosa ci ha raccontato in questa video intervista...