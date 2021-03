Nuove restrizioni in Campania: Come acquistare un'auto oggi?

Come sta vivendo Napoli e la Campania le restrizioni di questi giorni? I cittadini non si stanno facendo di certo prendere dallo sconforto anche in momenti così difficili e particolari, tant'è che c'è chi anche in questo periodo sta pensando agli acquisti non proprio di tutti i giorni come quello di un'auto nuova o, perché no, usata o chilometro zero.

Ecco allora che per i napoletani a caccia dell'auto perfetta ci ha pensato Motor Village Napoli, uno dei più importanti dealer automobilistici di tutta la Campania. Nella sede di C.so Meridionale 53, a Napoli, e nello show-room all'aperto di Agnano, in via Astroni 181, troverai una vasta esposizione di veicoli nuovi usati e km0 dei brand Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional, Jeep® e Abarth.

Ma come posso recarmi presso Motor Village Napoli con le attuali restrizioni? E come è possibile acquistare un’auto oggi? Lo abbiamo chiesto a Marylenia Radano, Marketing Manager e a Francesco Cioccia, Business Manager Used Cars Motor Village Napoli, in questa video-intervista.