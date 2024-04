Napoli capitale della moda. Tradizione e innovazione per puntare al futuro

Via Toledo è la strada di Napoli simbolo dello shopping. Grandi marchi si alternano a storiche boutique sartoriali. Negli ultimi 10 anni, come tutta la città, anche questa strada ha subito enormi cambiamenti. I turisti, prima sparuti, oggi arrivano a frotte tutti i giorni. E l'offerta si è dovuta adeguare. "I cambiamenti sono sempre positivi e vanno affrontati - afferma Alfredo Catapano, titolare dell'omonimo negozio di abbigliamento in via Toledo - Oggi ci rivolgiamo a una clientela sempre più internazionale, ma Napoli resta un punto di riferimento mondiale nella moda, soprattutto per quanto riguarda l'abbigliamento maschile".



Catapano ha aperto la sua boutique 42 anni fa e di cambiamenti ne ha visti parecchi. "Il segreto è abbinare le nuove mode alla tradizione perché sia un napoletano che un turista, quando passa da qui vuole due cose: la tradizione e la cultura. Poi, curiamo la qualità, scegliamo i materiali, studiamo i modelli. Le persone hanno compreso che per l'abbigliamento è necessario scegliere la qualità perché gli abiti sono un acquisto emozionale, non certo usa e getta".

La sfida, in un momento in cui l'economia gira molto meno che in passato, è quella di mantenere alti standard qualitativi e prezzi competitivi con i prodotti che vengono dall'estero, in particolare dall'Asia: "Noi abbiamo mantenuto la produzione vicino Napoli - prosegue Catapano - Abbiamo fabbriche che lavorano quasi esclusivamente per noi. Ciò ci ha permesso di mantenere prezzi accessibili a fronte di un'ottima qualità".