Manutenzione auto prima delle vacanze: ecco dove possono farla i napoletani a prezzi convenienti

Si avvicina l’estate e per chi vive nelle grandi città è un momento di fermento. In molti già progettano viaggi ristoratori, lontani dal traffico urbano e dalla routine di lavoro e preoccupazioni quotidiane. E se parliamo di preoccupazioni legate al viaggiare, non possiamo non pensare ai tanti contrattempi che possono accadere viaggiando in auto.

Già, perché, soprattutto sulle lunghe distanze gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo e quella spia rossa a cui non pensi mai, è invece pronta ad accendersi proprio nel bel mezzo della tua vacanza. Risultato: tempo perso alla ricerca di un’officina aperta in piena estate, seccature burocratiche e assicurative da dover gestire sotto l’ombrellone e vacanza rovinata.

Quindi, prima di partire, recatevi sempre in un centro autorizzato per un check svolto da personale formato che utilizza strumenti di diagnosi specifica, ed eventualmente verrete contattati se la vostra auto necessita di manutenzione ordinaria (cambio olio, sostituzione filtri, ricarica aria condizionata, sostituzione placchette freni, ecc) o straordinaria.

Una volta compreso questo bisogno, rimane solo da decidere a quale officina affidare la propria insostituibile compagna di viaggio, nel rispetto del manuale di riparazione e per la tutela della garanzia.

A tal proposito, sulla piazza di Napoli, è uscita l’offerta SUMMER SERVICE sulla manutenzione auto e ulteriori promozioni relative ai servizi accessori, proposte da RRG Renault Filiale di Napoli: fino al 31 luglio, per tutti i clienti Renault e Dacia, c’è la possibilità di approfittare di un ottimo finanziamento su un pacchetto di manutenzione comprensivo dei seguenti servizi:

• Cambio olio e filtro

• Placchette freni anteriori

• Filtro abitacolo + igienizzazione

• Ricarica Aria Condizionata

• Check up del veicolo

Il finanziamento SUMMER SERVICE prevede TAN 0%, TAEG 10,90% per i clienti Renault (con rate da 29,58 € al mese) e TAN 0% e TAEG 12,57% per i clienti Dacia (con rate da 25,98 € al mese).

A questa offerta all inclusive si aggiungono anche singoli pacchetti più specifici a prezzi comunque convenienti:

• Offerta aria pura e check up, a soli 49,90 € per i clienti Renault e 43 € per i clienti Dacia

• Placchette freni anteriori e check up, a soli 95 € per i clienti Renault e 89 € per i clienti Dacia

• Cambio olio e filtro e check up, a soli 105 € sia per clienti Renault che Dacia

Oltre al check up, compreso in tutti i pacchetti in offerta, incluso nel prezzo ci sono anche l’IVA, la manodopera e le parti di ricambio originali.

Per concludere, convenienza e sicurezza sono le parole d’ordine di un’estate 2021 da affrontare on the road e in totale serenità. E questo è vero, a maggior ragione, perché affidandosi alle officine del RRG Renault Retail Group di Napoli in Via Antiniana n.30 e Via Emanuele Gianturco n.23 b, si potrà sempre contare su soluzioni chiare e adatte a qualsiasi necessità, su un’assistenza h24 in Italia e in Europa, su una rete capillare di 500 punti vendita e 30.000 collaboratori e, in fase di manutenzione, di ricambi rigorosamente originali, con una garanzia di ben 12 anni su tutte le componenti in lamiera.

E allora, non resta che un dettaglio per pianificare la vacanza perfetta, priva di preoccupazioni o fonti di stress impreviste: farsi fare un preventivo online di manutenzione o chiamare al numero 0817688220 e, se necessario, mentre l’auto sarà in riparazione, approfittare del servizio di vettura sostitutiva gratuita di RRG Renault Filiale di Napoli.

A tutti i napoletani, buone vacanze e buon viaggio.