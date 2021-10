Come scegliere la miglior location per eventi a Napoli

Matrimonio in vista? Stai per varcare la soglia della maggiore età? Hai finalmente discusso la tesi di laurea? I tuoi bambini affrontano i loro primi Sacramenti? Hai un successo lavorativo da celebrare? Se ti ritrovi in una di queste situazioni, allora vuol dire che sei pronto.

Pronto per festeggiare con un grande evento, ovviamente!

Presa consapevolezza che una festa, un ricevimento, una cena con tutti i crismi o un grandioso meeting aziendale sono proprio ciò che ci vuole, non resta che capire da dove cominciare per organizzarli. E allora, ecco il primo passo: scegliere la location ideale.

I consigli degli esperti in eventi a Napoli

Preziosi consigli a riguardo ci giungono dallo staff di Tenuta Astroni, che di organizzazione eventi a Napoli, in location da sogno, ne ha fatto una vera e propria ragion d’essere. Splendida e raffinata villa con ampio giardino e suggestiva piscina, immersa nel verde della valle dei Campi Flegrei, Tenuta Astroni è in grado di regalare giornate indimenticabili ai propri ospiti grazie alla sempre perfetta organizzazione di eventi in grande stile e banchetti personalizzati nella sua struttura arredata in stile Shabby Chic.

Ecco allora i 5 pratici consigli per valutare al meglio una location per grandi eventi a Napoli.

1. Capienza: da scegliere in base al numero degli invitati, sarà un elemento fondamentale per la buona riuscita del vostro evento. Non dovrà esserci solo un ristorante con una sala interna abbastanza spaziosa da poter contenere comodamente tutti, ma è preferibile anche la presenza di ampi spazi esterni, meglio se immersi nel verde di un giardino elegante e raffinato, così da accogliere gli ospiti nella bella stagione con l’offerta di un aperitivo di benvenuto e buffet gastronomici all’aria aperta. Ovviamente, la presenza di una piscina, renderebbe il tutto ancora più suggestivo.



2. Parcheggio: la sua presenza è importante in termini di accessibilità alla location per tutti gli ospiti. Un comodo e ampio parcheggio interno, che permetta di raggiungere facilmente il giardino e il ristorante, sarà sicuramente apprezzato dagli ospiti.



3. Esperienza: la scelta di una struttura che si sia già occupata in precedenza di eventi simili a quello che vorrete organizzare è preferibile, ovviamente. Ne deriva una maggiore qualità del servizio e la capacità di soddisfare e spesso anticipare le esigenze degli ospiti.



4. Staff: diretta conseguenza dell’esperienza sono, ovviamente, coloro che lavorano nella struttura. Il personale deve essere in grado di coordinare e gestire al meglio l’evento e gli invitati in ogni momento. Gentilezza, completa disponibilità e professionalità sono evidentemente le caratteristiche da ricercare.



5. La cucina: ultima, ma certamente non meno importante, è l’offerta eno-gastronomica di antipasti, menù e buffet dolci e salati. La presenza di un ottimo ristorante, che utilizzi sempre ingredienti freschi e genuini e che prediliga materie prime del territorio, risulta essere spesso il vero ago della bilancia che fa propendere per una location piuttosto che per un’altra. A maggior ragione a Napoli, dove il cibo costituisce un vero e proprio must sul quale non si può e non si deve deludere i propri invitati. E allora, importante sarà non solo chiedere cosa è compreso nel prezzo di ciascun menù proposto, ma anche se c’è la possibilità di personalizzare le portate e fare richieste particolari allo chef.

Tenuta Astroni: la location ideale per eventi in grande stile a Napoli

Tenuta Astroni è, ovviamente, la prima a mettere in pratica queste poche regole di perfezione ed eccellenza, risultando la location ideale a Napoli per tante e diverse tipologie di eventi: matrimoni estivi e invernali, anniversari di nozze, compleanni e feste di laurea, battesimi, comunioni e cresime, eventi aziendali, ma soprattutto pranzi, cene e banchetti per ogni occasione.

Dai classici e maestosi pranzi e cenoni di Natale, Pasqua, Pasquetta, Capodanno ed Epifania, alle più romantiche ed eleganti cene a lume di candela di San Valentino, fino alle allegre tavolate per la Festa della Donna o per addii al celibato e nubilato, per ogni occasione Tenuta Astroni è in grado di offrire la giusta atmosfera, grazie anche all’accompagnamento di veri e propri spettacoli musicali o di artisti professionisti.

Un servizio elegante, raffinato ed esclusivo, sempre orientato alla totale soddisfazione di tutti gli ospiti, con il quale Tenuta Astroni garantisce la massima qualità e personalizzazione dell’evento, per rendere unica e indimenticabile ogni singola occasione di festa.