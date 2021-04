Scopri la location ideale a Napoli per matrimoni al Top

Ricevere una proposta di matrimonio è un’emozione irripetibile. Che sia in un luogo neutro, al tavolo di un ristorante lussuoso o davanti a un paesaggio mozzafiato, la sensazione di esclusività che si ha in seguito alla domanda attesa da tanto tempo è ancora oggi motivo di orgoglio e soddisfazione.

E dopo qualche giorno, accantonati i sorrisi e gli occhi meravigliati, occorre una sana pianificazione nei minimi dettagli del lieto evento. La prima cosa di cui tener conto in fase organizzativa è: armarsi di sana pazienza. Fastidiosi i litigi che potrebbero nascere da un’incomprensione tra i due sposini in merito al numero degli invitati, al dubbio amletico “Chiesa o Municipio?”, alla quantità delle portate da mangiare al ristorante e alle esigenze particolari di ogni singolo ospite. La pazienza è un dono divino in momenti come questi, per non permettere che il piacere della condivisione sparisca in nome di una immotivata rabbia.

Pianificare un matrimonio

Per questo motivo, la figura del o della wedding planner è ormai richiestissima. Il wedding planner non è solamente un professionista, ma anche un dispensatore di buoni consigli e di armonia, utili per placare gli animi degli sposi in modo da orientarli verso scelte ponderate.

Successivamente, si passerà alla selezione degli invitati: il cugino alla lontana è da contattare o lo si terrà all’oscuro? Meglio avere più amici o parenti al proprio fianco? Tante le domande a riguardo, e anche questa volta tenere d’occhio il budget è sicuramente il punto di partenza fondamentale.

Esiste poi un budget personale cui lo sposo e la sposa devono fare i conti, ed è quello destinato al vestito da indossare. Il bianco per lei va ancora di moda, sia che il matrimonio si svolga in chiesa o in Municipio. Ma col tempo molte spose si sono anche stancate di questo canone e hanno mirato ad altri stili e colori. Per lui, sempre meglio un completo, ma se d’effetto anche uno spezzato, senza troppe esagerazioni, può andare bene.

La location del matrimonio

Su una cosa però sono d’accordo tutti, sin dal primo momento: la location dovrà essere perfetta, meravigliosa. E quale migliore occasione di questa per godersi un bel matrimonio partenopeo, cullati da un’atmosfera più rilassata del tran tran cittadino?

Un matrimonio a Napoli non è un semplice evento, ma una vera e propria esperienza. Per questo Tenuta Astroni non deluderà le aspettative. Situata ad Agnano, in via Sartania 49, Tenuta Astroni è la location ideale per matrimoni a Napoli, per trascorrere una giornata in un’atmosfera da sogno. All’interno della Tenuta è possibile sia festeggiare il ricevimento, che celebrare il rito del matrimonio stesso, sia religioso che civile. Il tutto d’estate o durante l'inverno, a seconda delle esigenze.

Ad accogliere gli invitati una suggestiva piscina, al bordo della quale sarà possibile gustare un primo assaggio di quello che è il pranzo del matrimonio, con un aperitivo a buffet. È infatti possibile usufruire del ristorante della tenuta, il cui personale è pronto ad accogliere le richieste degli invitati e a proporre offerte gastronomiche tipiche del luogo. Tra le molteplici alternative al buffet troviamo anche un’accuratissima scelta di street food, di cui Agnano è protagonista indiscussa nella regione: da arancini a frittatine di pasta, passando per la paranza e i fiori di zucca, è possibile gustare davvero il meglio che la cucina partenopea sa offrire.

Al termine della serata, a bordo dell’incantevole piscina situata nella tenuta, sarà possibile assistere al tanto atteso taglio della torta, momento caratterizzato da incredibili giochi d’acqua e scenografici effetti luce.

Una location per matrimoni a Napoli, un luogo dove l’energia tipica del matrimonio convive con la coccola dolce e miracolosa della villa. Ogni coppia di sposi che deciderà di celebrare qui la propria unione, non verrà in alcun modo delusa.

Gallery