In via Arenaccia si aprono le porte di un nuovo supermercato

Sushi, pane appena sfornato, macelleria, pescheria e anche un angolo per la frittura. È solo un piccolo assaggio di quello che i cittadini napoletani potranno trovare nel nuovo punto vendita Coop inaugurato dal Gruppo Baiano in via Arenaccia. Oltre 1.200 metri quadrati di superficie in cui si fondono la convenienza della grande distribuzione con il calore della bottega sotto casa.

Il Gruppo Baiano opera sul territorio Napoletano da circa 30 anni e vanta una rete di 16 supermercati dislocati tra centro di Napoli e provincia. La struttura dei supermercati completamente rinnovata per organizzazione, non perde però i valori dell'impresa familiare da cui nasce. È infatti in corso un ambizioso progetto di sviluppo del marchio COOP – Alleanza 3.0 con cui la Baiano group srl ha sottoscritto – per tramite una new.co appositamente costituita con altri soci - un contratto di master franchising che prevede, oltre al cambio delle insegne dei supermercati della propria rete, lo sviluppo del marchio COOP su tutto il territorio regionale Campano.

L'idea alla base del rinnovamento non è solo quella di adottare la politica commerciale del marchio COOP, ma anche le molteplici iniziative sociali promosse dallo storico marchio rivolte all’ambiente, all'alimentazione, alla salute e alla solidarietà.