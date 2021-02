In Italia cresce la richiesta di consulenza aziendale

Nel consueto report annuale di Assoconsult, associazione di Confindustria che rappresenta le imprese di consulenza di management, si evince quanto ormai anche in Italia le aziende considerino la consulenza di primaria importanza. Il trend mostra una crescita costante del settore, il quale ha registrato un +7,8% rispetto all’anno precedente.

Senza ombra di dubbio l’arrivo del Covid e le conseguenze della pandemia hanno avuto ripercussioni su tutti i mercati, ma i cambiamenti nel mondo dell’economia e delle imprese sono già in atto da tempo. Oggi in Italia sono più di 24.000 le aziende che si occupano di Management consulting, e generano un fatturato di circa 4,8 miliardi di euro che incide sul PIL nazionale dello 0,27%.

Che cos’è la consulenza aziendale?

Per sintetizzare si potrebbe dire che la consulenza raggruppa una serie di competenze complementari per metterle al servizio di un obiettivo. Un team di lavoro che contempla figure diverse, che aiutano l’azienda committente a soddisfare le sue esigenze.

Chi richiede servizi in ambito consulting vuole aumentare il proprio fatturato, diversificare o cambiare il proprio modello di business, ottimizzare le risorse a disposizione, i tempi e processi di lavoro: lo scopo finale è quello di migliorare le performance dell’azienda.

La strada verso il traguardo può essere senz’altro lunga, specie se, come accade talvolta, non sono chiari nemmeno gli obiettivi. Ed è proprio qui che entra in campo la consulenza aziendale, il cui compito principale – prima che di proporre eventuali soluzioni – è analizzare da cima a fondo il cliente e il suo mondo di riferimento:

qual è lo stato dell’azienda?

qual è il bisogno?

A questo punto si possono avanzare delle proposte, e cioè:

si fissa un obiettivo;

si definisce un piano per raggiungerlo;

si monitora costantemente il processo;

si analizzano i risultati.

Quali aree richiedono maggiormente servizi di consulenza?

Per citare ancora il Rapporto di Assoconsult, tra le priorità che molti imprenditori individuano, in una fase che richieda cambiamento, spicca l’automazione dei processi, l’innovazione dell’offerta, ma anche l’ottimizzazione della customer experience.

In questo senso si percepisce quanto sia importante per un’azienda migliorare il rapporto diretto con il cliente: è qui che si gioca gran parte della sua reputazione e della sua immagine.

Ma la cosa che più salta agli occhi, leggendo i dati, è scoprire quanto l’apporto della consulenza sia soprattutto apprezzato in relazione a una riduzione dei costi e allo snellimento dei processi interni.

In media le imprese si aspettano innovazione, implementazione di nuove tecnologie che rendano più fluido e veloce il lavoro e un generale risparmio nella spesa.

Gestione delle imprese dopo la crisi

Se è vero che in ogni crisi c’è un’opportunità, la recessione economica ‘costringe’ chi fa impresa a ripartire, e a farlo cambiando marcia. Nel vicinissimo futuro la consulenza costituirà ancora di più un punto da cui ripartire.

Uno dei criteri che maggiormente viene usato dalle aziende nella scelta dei consulenti, riguarda il livello di competenza riconosciuta e comprovata in uno specifico campo, a dimostrazione di quanto sia importante comunicare fiducia.

Un aspetto, quest’ultimo sul quale punta molto GIMA s.r.l., società indipendente di consulenza aziendale, con sede a Marcianise (provincia di Caserta) che dal 2004 aiuta le imprese a implementare piani di sviluppo e strategie, lavorando con clienti sia in ambito B2B che B2C (con una prevalenza per i settori dell’arredamento e servizi alle imprese).

Al servizio delle aziende GIMA mette a disposizione comprovata esperienza e professionalità: il modus operandi è mettere al centro il progetto del cliente e lavorare fianco a fianco per trovare una soluzione.

Perché lavorare nella consulenza aziendale

La verità è che non esistono “modelli” consolidati né soluzioni-verità facilmente vendibili per ogni occasione. Ma sicuramente un punto nodale è l’introduzione delle competenze giuste, soft e hard, di figure sempre più specializzate e nella considerazione non soltanto del problem solving – che viene dopo – ma soprattutto del problem setting: cioè nell’individuazione del problema.

E le competenze si acquisiscono sul campo, learning by doing, come si dice, ma perché siano adeguate ai tempi e all’evolversi del mercato, i dipendenti e collaboratori puntano molto su una formazione continua.

Di fatto, quella della consulenza manageriale è una professione che richiede costante aggiornamento, e costante ricerca di persone che sappiano analizzare, progettare e costruire idee: tutte cose che vanno incontro al bisogno di innovazione e di miglioramento.

GIMA, infatti, è alla ricerca di collaboratori che abbiano tali caratteristiche e la voglia di mettersi in gioco. In particolare, l’offerta è rivolta alla ricerca di personale a vari livelli di figure professionali e per diverse mansioni, da inserire con disponibilità immediata nel proprio organico. Tra le figure ricercate Architetti, Consulenti esperti nel marketing e Venditori.

Un’occasione da cogliere al volo per chi vuole entrare nel mondo della consulenza aziendale.