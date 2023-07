Vas Napoli sostiene la lotta per un parco San Gennaro pubblico e aperto alla comunità locale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Il Circolo Metropolitano V.A.S. di Napoli “Antonio D’Acunto” sostiene le giuste rivendicazioni del Comitato Parco San Gennaro, che ne rivendica l’apertura regolare ma anche la gestione sociale di un bene ambientale che la comunità locale ha adottato da tempo, anche per sottrarlo ad una logica semi-privatistica, che spesso vede l’Amministrazione Comunale affidare la cura di spazi verdi pubblici ad associazioni e cooperative. «Siamo da sempre contrari ad una delega di funzioni comunali a soggetti esterni, talvolta con modalità discutibili e poco trasparenti e, come associazione ambientalista, ciò ci preoccupa in particolare quando si tratta di parchi, giardini ed aree verdi significative – ha dichiarato Ermete Ferraro, portavoce VAS Napoli Il riferimento dell’Assessorato competente alla pubblicazione di un bando pubblico-privato relativo al Parco San Gennaro “vincolato a norme di autosufficienza economica” rischia di sottrarre questo spazio al contributo attivo della gente del quartiere. Siamo pertanto al fianco del Comitato e di tutti i cittadini che continueranno a battersi per una gestione aperta e sociale del Parco San Gennaro». VAS Napoli, che rappresenta un ecologismo sociale, esprime preoccupazione per la tendenza privatistica e mercantile che pervade la Città, col pretesto della risposta alla crescita dei flussi turistici, peggiorando di fatto la qualità di vita dei residenti e sottoponendo ogni cosa alla logica del profitto. Aree come la Sanità e Materdei, inoltre, andrebbero riqualificate sul piano dei servizi educativi e culturali e dei centri di aggregazione sociale, valorizzando le risorse locali e promuovendo uno sviluppo comunitario più che un turismo superficiale ed ulteriori comportamenti consumistici.