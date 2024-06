Parco fantasma con ragazzi nel cantiere

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Con una nota via PEC - indirizzata al Commissariato P.S. Vomero, alla Compagnia Carabinieri Vomero, all’U.O. Vomero della Polizia Locale, all’Assessorato al Verde e alla Presidenza della 5^ Municipalità – il responsabile del Circolo di Napoli di V.A.S. (Verdi Ambiente e Società, APS), ha stigmatizzato la persistente chiusura del Parco Mascagna ma ha segnalato anche atti di vandalismo ed il rischio derivante dalla presenza di gruppi di minori all’interno d’una pericolosa area di cantiere, tuttora interdetta al pubblico. «Come associazione ambientalista, insieme ad altri cittadini attivi, continueremo a lottare per la riapertura del Parco Mascagna, dopo 9 mesi tutt’altro che qualificato e depauperato di ben 23 lecci abbattuti, sostituiti con pianticelle che non vengono neppure innaffiate – ha dichiarato Ermete Ferraro – ma non possiamo neanche tacere su alcuni atti di vandalismo e soprattutto sull’introduzione abusiva e pericolosa di gruppi di minori in un’area di cantiere interdetta al pubblico». V.A.S. Napoli denuncia con forza l’inerzia delle autorità preposte alla realizzazione del rimaneggiato progetto originario e si unisce alla protesta di coloro (in particolare anziani, bambini e relativi genitori) che da troppo tempo sono stati privati di un’insostituibile area verde. Ciò, d’altra parte, non giustifica la mancata sorveglianza di ciò che resta del parco, consentendovi l’introduzione di minori – nella migliore delle ipotesi per scopi ludici - in uno spazio con buche aperte, cavi affioranti ed altri potenziali pericoli.