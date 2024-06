Nziem festival

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Dopo la fortunata prima edizione al Vesuvio Eco Camping dell’anno scorso, che ha visto la partecipazione di oltre 700 persone in due date, coinvolgendo 20 set tra live e dj-set (circa 45 musicisti!), torna quest’anno la nuova edizione di Nziem, il neonato festival di musica indipendente che ha l'obiettivo di posizionarsi come principale evento di riferimento per gli appassionati di musica dell’area vesuviana. La seconda edizione, dunque, che ha ottenuto il patrocinio della città metropolitana di Napoli e del beverage partner Ceres, si svolgerà il 21 Luglio allo Sharing Art di Pompei, camping che dal 2020 si dedica completamente al mondo della cultura. Sarà ancora più avvincente, in quanto vedrà esibirsi i volti migliori del panorama emergente non solo campano, ma anche qualche ospite fuori i confini regionali, e unirà diverse realtà che si adoperano per la promozione musicale nel territorio, come Controra e Rareca, o magazine a tutto tondo come ilbranoconsigliato e SIAMOUNMAGAZINE. Il Festival, che comincerà nel primo pomeriggio con un live podcast show e si protrarrà fino a notte fonda, toccherà diversi generi, spaziando dal cantautorato all’indie rock, passando per il rap, l’elettronica, il pop e l’RnB, offrendo un ventaglio di quella che è la scena musicale più interessante contemporanea. Inoltre, vedrà ospitare diversi stand legati al mondo dell’artigianato e del recycling, oltre a esposizioni d’arte visiva. LIVE: SCUMMA DO MAR / ROSOLO ROSO / RIVA / ANNA AND VULKAN / PICO / OBE / LYSA / GIROTTI / VISCARDI DJ SET: SLOW CAR / SCUDERIA / COLELLA / AVEMARIANNE / ALFONSO CHENG Nziem è un'associazione di promozione sociale che si dedica alla valorizzazione del territorio vesuviano attraverso la musica indipendente e altre forme d'arte come la poesia, il design e l'arte visuale e artigianale. Il nome "Nziem", che in dialetto napoletano significa "insieme", riflette questa mission di unione e collaborazione. Il principale evento organizzato da Nziem è il suo festival annuale, iniziato nel 2023. Questo festival riunisce musica emergente, mostre d'arte, e dibattiti su temi culturali e sociali, trasformandosi in una piattaforma di espressione artistica e di dialogo. La prima edizione ha visto la partecipazione di musicisti, fotografi, e rappresentanti di varie realtà del territorio.