Nuove assunzioni nella polizia locale di Casoria

Sì è finalmente concluso il lungo iter che ha visto l'assunzione di nuovi sette dipendenti, due amministrativi e cinque vigili urbani, personale che porterà nuova linfa nell'organico comunale. In un periodo in cui, in particolare il Corpo di Polizia Locale di Casoria mai si è ritrovato in una carenza di organico così grave come quella attuale, i cinque neo vigili andranno ad arricchire il corpo della Polizia Locale con entusiasmo e voglia di fare. "L'assunzione a tempo indeterminato di cinque giovani nuovi operatori di Polizia Locale - afferma l'assessore Marco Colurcio - è stato uno sforzo organizzativo enorme per il Comune di Casoria, visto lo stato di dissesto dal quale non siamo ancora completamente usciti. Rappresenta l'attenzione che questa Amministrazione vuole dare al Corpo della Polizia Locale ed al controllo del territorio. Fin da subito, affiancando i colleghi più esperti, potranno essere utili nel controllo della sosta selvaggia e di altre problematiche a cui l'Amministrazione ha deciso di dare attenzione, in accordo con il Comandante Giuseppe Sciaudone, come la sosta sui posti riservati ai disabili." "Nel corso dell'anno faremo ulteriori assunzioni, guardando in particolare alle figure intermedie - afferma il Sindaco, Raffaele Bene - soprattutto in vista di importanti pensionamenti che riguardano figure essenziali come quella del vicecomandante. Abbiamo intenzione di valorizzare le esperienze e le professionalità interne ed accedere contestualmente a forme di assunzione veloci, utilizzando graduatorie già esistenti all'esterno del Comune." "Ai neoassunti - conclude il Sindaco - vanno i sinceri auguri di buon lavoro da parte di tutta l'Amministrazione."