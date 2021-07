Nasce il profumatore green che elimina cattivi odori e batteri su superfici e tessuti scomodi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Attrezzi per il fitness, abbigliamento, scarpe e accappatoi: sono solo alcune delle superfici su cui può essere utilizzato il nuovo profumatore igienizzante Winni’s, marchio leader di mercato della detergenza ecologica di Madel S.p.a. Si tratta di un prodotto green e innovativo nel suo genere, in grado di rispettare l’ambiente grazie alla sua nebulizzazione ultra fine senza utilizzo di gas. Winni’s ha scelto così di interpellare Giulia Groppo, clean influencer conosciuta come YesYouCandeggina, per stilare quelli che sono i consigli per poter usare al meglio questo nuovo profumatore igienizzante capace di adattarsi a diversi tipi di superfici. “L’aspetto che mi ha sorpreso positivamente è che quando viene spruzzato non bagna e non macchia alcun tipo di superficie, neanche il tappetino che uso per lo yoga, una cosa rara nel settore dei profumatori - spiega YesYouCandeggina -. Inoltre, se usato in cucina toglie gli odori avendo una buona persistenza e grazie alla conformazione del nebulizzatore che dà la possibilità di avere degli spruzzi di durata già predefinita riduce gli sprechi”. Il nuovo profumatore igienizzante Winni’s Naturel è realizzato con lo 0% di gas inquinanti e coloranti, igienizza grazie all’alcool naturale antibatterico ed è in grado di neutralizzare gli odori sgradevoli e di rinfrescare ambiente e oggetti. Le materie prime utilizzate sono di origine vegetali, provenienti da fonti completamente rinnovabili. Si può utilizzare quotidianamente per igienizzare i tessuti scomodi da lavare: tende, divani, tappeti, scarpe, peluche, giocattoli, coperte, spazi per animali domestici, ma anche abiti, biancheria da letto e molto altro ed è perfetto in cucina, bagno e soggiorno. “Ho testato il prodotto anche sulle giacche utilizzate dopo una giornata di lavoro e il risultato è stato ottimo, con le azioni di igienizzazione e profumazione che agiscono in perfetta combinazione - spiega l’influencer -. In più l’ho provato sugli accappatoi e l’effetto di freschezza e igiene è ancora più accentuato e soprattutto, grazie alla sua totale naturalità, non crea alcun danno alla pelle. Lo consiglio inoltre per tutti gli attrezzi da sport, per gli zerbini di casa e anche per le scarpe, sia all’interno che all’esterno”. Winni’s profumatore igienizzante è disponibile nel formato da 250ml e anche nel formato ricarica x2 da 500ml che permette di riutilizzare il pratico erogatore con estrema facilità e due versioni di fragranze: la prima Lavanda e Orchidea, la seconda Argan e Ambra. “Le fragranze sono piuttosto soggettive. Utilizzo lavanda e orchidea per il bagno e la cucina principalmente, mentre argan e ambra, meno fiorito e più elegante, lo preferisco per le camere e il salotto” conclude Giulia.