Christian Musella, l'influencer dona la cena ai senzatetto

Tutto è cominciato da una fredda serata di ottobre, dove Christian Musella, primo influencer in Italia, spiega di aver visto dei clochard tremolanti dal forte freddo in una sera gelida. Stiamo parlando di un ragazzo che nella vita ha ottenuto grandi successi e traguardi raggiungendo visibilità da parte di molte persone sul web. Un ragazzo giovane ma con grandi potenziali umani e sociali. Christian decide quindi di comprare una coperta per dei senzatetto, dei panini e delle bottiglie d'acqua da donare. Musella, in un' intervista afferma: "sono una persona molto solidale e non amo vedere disgrazie nel resto del mondo, e quando posso fare del bene non ci penso due volte". Ecco le parole di un giovane ragazzo napoletano, nato e cresciuto a Scampia, dove afferma tanto amore e rispetto verso il prossimo, una storia che ha fatto emozionare molte persone e che ora sta continuando ad entrare nel cuore di molta gente. ( Fonte: Pagina ufficiale Instagram di @Christianmusella_real )