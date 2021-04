E' tempo di sostituire gli pneumatici invernali. Cosa sapere

È tempo di togliere gli pneumatici invernali e montare quelli estivi. La legge obbliga infatti gli automobilisti ad installare gomme omologate adatte alla stagione. A meno di non avere ruote quattro stagioni o con un indice di velocità uguale o superiore a quello indicato dalla carta di circolazione, l’adempimento deve essere effettuato a partire dal 15 aprile ed entro e non oltre il 15 maggio.

Cosa succede se non si cambiano le ruote E’ bene ricordare che in caso di inadempimento sono previste pesanti sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 422 euro a ben 1.682 euro e ritiro del libretto di circolazione. Montare pneumatici adatti alla stagione, inoltre, garantisce efficienza di prestazioni alla vettura e, soprattutto, maggiore sicurezza: se i tasselli delle gomme invernali sono studiati per migliorare la presa su neve e ghiaccio, quelli delle ruote estive sono strutturati in modo da contenere il rischio di aquaplaning, aumentando la tenuta sull’asfalto bagnato. Gli pneumatici estivi hanno inoltre una mescola più rigida, quindi si consumano di meno con il calore.

Da ricordare Ad ogni cambio è necessario effettuare la convergenza (o assetto) e l’equilibratura della ruote, oltre il gonflaggio. Almeno una volta al mese, inoltre, andrebbe eseguito il controllo della pressione. A Napoli, infatti, tra basoli, sanpietrini e buche le gomme sono sottoposte a colpi che potrebbero provocare la comparsa di rigonfiamenti sui laterali dei copertoni, con il rischio in curva o in velocità che gli pneumatici perdano tenuta .

Risparmiare E' possibile risparmiare sul cambio ruote con:

- pneumatici quattro stagioni: se l’auto è un’utilitaria usata poco e solo in città, queste gomme costituiscono una soluzione pratica

- custodia personale: se si dispone di garage o cantinato (non umido) non sarà necessario lasciare gli pneumatici presso il gommista risparmiando dagli 80 ai 150 euro per ciascuna stagione

- usato: sono numerosi gli automobilisti che lo scelgono. Ovviamente è necessario fare molta attenzione al livello di usura delle gomme e valutare con attenzione la differenza di prezzo rispetto all’acquisto di un set nuovo. A volte, infatti, il risparmio è davvero minimo

- online: sono molti i siti che vendono gomme online consentendo, anche, di farsi un'idea dei prezzi.

Dove cambiare gli pneumatici a Napoli le officine che offrono il servizio di smontaggio e montaggio pneumatici con gli annessi convergenza, equilibratura, gonflaggio e custodia sono numerose e presenti in tutti i quartieri della nostra città. Eccone alcune:

- L’impero delle Gomme, via Ferrante Imparato: ha un ottimo sito web, con prezzario dettagliato e preciso per ogni servizio offerto

- Meridional's Gomme, via Rimini, con il tuning delle ruote, punta al mercato del lusso

- Cimafonte Gomme di Terracciano Salvatore, presente da oltre 50 anni in via S. Alfonso Maria De' Liguori, vicino Piazza Carlo III, vanta una storia degna di un film. Il titolare, Salvatore Terracciano, ha iniziato a lavorare come gommista all’età di appena 12 anni per aiutare la madre, tra le prime gommiste donna della nostra città. Agli inizi degli anni ’60, infatti, rimasta vedova e con quattro figli piccoli, la signora Terracciano, senza esitare prese in mano l’officina del marito facendone, per capacità e competenza, il punto di riferimento di tantissimi automobilisti di Napoli e dintorni. Oltre ad offrire prezzi decisamente concorrenziali, Terracciano, ai suoi clienti garantisce la custodia gratuita degli pneumatici.

- Officina Cardinale, in via Cilea, al Vomero, è anche officina meccanica ed elettrauto

- Centro Gomme Zito, in via Eduardo Scarfoglio, nella zona flegrea, è stata fondata nel 1958