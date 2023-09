Sicurezza Stradale, Settimana Europea della Mobilità: Anas e Fondazione Campania Welfare insieme a polizia Stradale e locale

Si è parlato di Sicurezza Stradale – con particolare attenzione al rispetto del Codice della Strada – durante l’evento di sensibilizzazione organizzato questa mattina da Anas e Fondazione Campania Welfare (presso il Parco San Laise, sede di quest’ultima) con la partecipazione delle Polizia Stradale e Locale di Napoli; la platea, composta da numerosi studenti di diverse scuole della X Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta di Napoli, oltre che dalle tre scuole internazionali presenti presso la sede della Fondazione, si è mostrata particolarmente interessata e partecipativa sui temi trattati. All’evento – organizzato in occasione della Settimana Europea della Mobilità, che si chiude proprio quest’oggi e che ha visto la partecipazione di 3000 città di 50 paesi – sono intervenuti Maria Patrizia Stasi, Presidente della Fondazione Campania Welfare, Nicola Montesano, Responsabile di Anas Campania, Carmine Sangiovanni, Presidente X Municipalità del Comune di Napoli, Valentino Mariniello, Vice Questore Aggiunto della Polizia Stradale di Napoli ed Antonio Muriano, Comandante di Reparto GIT/Infortunistica Polizia Locale di Napoli.

“La sicurezza stradale è sicuramente una priorità per i nostri adolescenti – ha dichiarato la Presidente Stasi – perché quotidianamente vivono per strada incontrando e affrontando i pericoli e le difficoltà. Siamo davvero lieti di aver ospitato insieme ad Anas questa manifestazione che ha messo al centro la sicurezza e il benessere di tutti i nostri ragazzi”. “Un’occasione importante – ha aggiunto l’Ingegnere Montesano – che testimonia ancora una volta l’attenzione di Anas verso la promozione ed il supporto di una serie di iniziative in favore della sicurezza stradale, in particolare nelle scuole, per i giovani, con l’obiettivo, tra gli altri, di contribuire alla riduzione della incidentalità stradale”. Anche ‘Eroi sulla strada in viaggio con Nico’ – un libro illustrato per ragazzi tra gli 8 e i 12 anni, dal quale è nato un progetto, che ha già coinvolto oltre 5000 famiglie di tutta Italia – si inserisce tra queste iniziative, con l’obiettivo di coinvolgere i più piccoli affinché diventino protagonisti attivi di una sicurezza stradale consapevole. Il testo è stato donato quest’oggi alle scuole presenti all’evento, la cui prima parte si è conclusa con due testimonianze da parte di Luca Simeone, Testimonial di ‘Napoli Pedala’ e con le toccanti parole di Angela Buanne, madre di Livia Barbato, vittima di un tragico incidente causato da un ubriaco e testimonial nelle scuole sul tema dell'alcolismo e della sicurezza stradale. La giornata, infine, si è conclusa sul piazzale antistante la sala conferenze della Fondazione, nel quale è stato allestito un villaggio Anas-Polizia Stradale con mezzi d’opera (spazzaneve, spazzatrice, autovetture e moto di servizio), per illustrare ai bambini ed ai ragazzi delle scuole il lavoro su strada e guidarli attraverso percorsi di segnali e tappeti tridimensionali ad un vero approccio alla strada.