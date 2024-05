In prima linea nella lotta al Bullismo: Autouno e Citroen insieme per “Generation AMI – A scuola di antibullismo”

Martedì 30 aprile, presso l’Istituto Statale di Istruzione Superiore Rita Levi Montalcini di Quarto, si è svolto l’evento Generation AMI – A scuola di Antibullismo promosso da Citroën Italia e realizzato in collaborazione con Autouno, concessionaria Citroën di Napoli, Neways, società di comunicazione e progetti educativi, e BulliStop, Centro Nazionale Contro il Bullismo. Il progetto, che ha già coinvolto oltre 20 scuole superiori in tutta Italia, ha avuto come protagonista Citroën AMI, la minicar 100% elettrica che ha risposto alle critiche dei “bulli” per il suo aspetto esteriore eccentrico e anticonformista, diventando la vettura più venduta in Italia nella categoria quadricicli.

Nel corso della mattinata gli studenti e le studentesse hanno partecipato a un interessante incontro formativo sul tema del bullismo e del cyberbullismo tenuto dagli esperti di BulliStop, prima di avere l’opportunità di effettuare un test drive di Citroën AMI insieme ai driver di Neways. La vettura è stata messa a disposizione da Autouno Group, a testimonianza del costante impegno sociale dell’azienda, sempre in prima linea quando si tratta di sostenere e promuovere iniziative del genere.