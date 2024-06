BMW Group M.Car premiata da BMW Bank Italia come “Ambassador 2024”

La M.Car è stata premiata con il titolo di “Ambassador 2024” dalla filiale italiana di BMW Bank, società finanziaria del BMW Group. M.Car ha ricevuto la visita del management di BMW Bank per la simbolica consegna del titolo conseguito. Il riconoscimento del titolo di “Ambassador” arriva dopo un percorso focalizzato sulla Customer Experience, volto a valutare la capacità di M.Car di assicurare ai propri Clienti un’esperienza di brand di alto livello, anche in ambito finanziario.

Per la valutazione delle performance delle Concessionarie sono state prese in considerazione 3 diverse aree di indagine: la Trasparenza, intesa come capacità di illustrare l’offerta dei prodotti BMW Bank e di dettagliarne anche gli aspetti tecnici fornendo tutta la documentazione necessaria, richiesta per la trasparenza bancaria; la Consulenza intesa come la capacità di offrire un servizio di guida sul tema finanziario realmente professionale; il Follow-up inteso come una corretta gestione della relazione con il Cliente lungo tutto il ciclo di vita contrattuale. Andrea Castronovo, CEO BMW Bank Italia dichiara:

“L'iniziativa BMW Bank Ambassador ci consente di lavorare al fianco dei nostri Concessionari per rafforzare la visione Customer centrica all’interno della rete lungo un percorso di crescita fatto di impegno e attenzione nei confronti dei nostri Clienti. Siamo lieti quindi di premiare anche quest'anno coloro che si sono distinti per l’eccellenza del loro servizio di consulenza finanziaria.”

A fargli eco le parole di Gaetano Pascarella, CEO M.Car S.p.A. “Un traguardo conseguito grazie all’impegno, alla professionalità e alla dedizione del nostro team. Un contributo fondamentale è anche offerto dalla formazione e dai tool messi a disposizione da BMW Bank che consentono di offrire un servizio Taylor made, efficace e trasparente in un ambito come quello della consulenza finanziaria dove l’elemento trasparenza assume un ruolo sempre più peculiare.”