In arrivo nubifragi al Centro-Nord: Napoli investita da piogge e forti raffiche di vento

"L'autunno torna a ruggire sull'Italia con una intensa perturbazione atlantica che colpirà soprattutto il Centronord - conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega - venerdì piogge e temporali si intensificheranno al Nord e in particolare tra Liguria, Piemonte, nordovest Lombardia ed Emilia più occidentale, dove saranno possibili anche locali nubifragi. Piogge e rovesci avanzeranno anche su Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, concentrandosi però soprattutto su Alpi, Prealpi e pedemontane. Coinvolta anche la Toscana specie settentrionale, con rischio forti precipitazioni sopratutto tra Lunigiana e Garfagnana, mentre sul resto del Centrosud il tempo sarà spesso asciutto, al più a tratti nuvoloso, salvo qualche pioggia sul versante ionico. Nel frattempo i venti saranno già in netto rinforzo tra Scirocco e Libeccio, con raffiche di oltre 60-70km/h su Tirreno, Sardegna e Liguria e mareggiate sulle coste esposte".

Situazione in Campania

La Campania sarà toccata solo marginalmente dall'ondata di maltempo, anche se è in arrivo una perturbazione nel weekend. In particolare a Napoli da sabato 3 ottobre a lunedì 5 ottobre sono previste piogge sparse e vento forte (in particolare sabato). Temperature previste tra i 16 e i 26 gradi.