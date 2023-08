In arrivo la prima burrasca dell'estate 2023: temporali da Nord a Sud e forte vento

Su gran parte dell'Europa centro-settentrionale è in azione un ciclone di chiaro stampo autunnale, responsabile di pioggia, temperature anche sotto la media ma soprattutto di venti a tratti tempestosi con raffiche fino a 90-100km/h dalle Isole Britanniche a Francia, Germania, Olanda, Danimarca; vento forte anche sulla Spagna” - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - “la coda meridionale di questa perturbazione raggiungerà anche l'Italia rinnovando per l'ennesima volta temporali al Nord, ma sancendo anche il primo vero break temporalesco al Centrosud”.

FORTI TEMPORALI DA NORD A SUD

“Nello specifico già nelle prossime ore ci attendiamo nuovi forti temporali su parte del Nord e in particolare su Alpi, Prealpi e Triveneto” - avverte Ferrara - “ma sarà nella giornata di venerdì che si entrerà nel vivo del peggioramento con rovesci e temporali più diffusi ancora al Nord, ma questa volta anche al Centro. Saranno possibili fenomeni localmente violenti con rischio grandine e violente raffiche di vento dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia ma questa volta anche tra Toscana, Umbria, Marche, Lazio interno e Abruzzo. Tra venerdì sera e sabato mattina il fronte temporalesco 'spazzolerà' anche gran parte del Sud Italia anche in questo caso con rischio fenomeni localmente violenti e nubifragi”-

LE PREVISIONI PER IL PRIMO WEEKEND DI AGOSTO

“Sabato ritroveremo marcata instabilità atmosferica al Centrosud peninsulare con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, specie su Appennino e lato Adriatico; coinvolta marginalmente anche la Sicilia, specie nordorientale mentre sulla Sardegna i fenomeni saranno scarsi o assenti ma con forte vento. Piogge e rovesci anche sul Nordest, mentre il tempo andrà migliorando sul Nordovest. Domenica generalmente più soleggiata, salvo ancora qualche rovescio sul basso versante tirrenico e nuovi temporali in arrivo sul Nordest”.

TEMPERATURE IN NETTO CALO E VENTI FORTI

“Il tutto sarà accompagnato dall'arrivo di aria molto più fresca di diretta estrazione artica che, pur attenuata, porterà ad un deciso calo delle temperature tra venerdì e sabato, anche di 8-10°C al Centrosud. I valori termici si porteranno così anche sotto le medie del periodo per il primo weekend di agosto, con clima frizzante nottetempo e all'alba, mentre le massime non dovrebbero superare quasi ovunque i 28-30°C. Da segnalare inoltre il vento, che soffierà anche forte di Maestrale in particolare al Sud, versante tirrenico, Sicilia e Sardegna, con raffiche talora superiori ai 70-80km/h nel weekend e rischio locali danni e/o disagi. I mari di conseguenza saranno molto mossi o agitati specie tra Corsica, Sardegna, Sicilia e in generale sul Tirreno.” - avverte Ferrara.

MA POI L'ESTATE RIPARTIRA'