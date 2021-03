Colpo di coda dell'inverno, il freddo artico porterà temporali e vento forte

L'aria fredda di matrice artica che sta accompagnando l'evoluzione di una saccatura tra la Scandinavia e l'Europa centrale interessando anche parte dell'Italia, continuerà nei prossimi giorni la sua marcia verso ovest raggiungendo la Penisola Iberica. Qui le correnti saranno costrette a piegare verso levante chiudendo una profonda circolazione di bassa pressione che evolverà in area mediterranea spostandosi progressivamente verso la nostra Penisola, come rende noto 3BMeteo.

Maltempo in arrivo

La traiettoria del vortice non si è ancora delineata con precisione ma è ormai scontato che colpirà parte del nostro territorio. L'ipotesi più acclarata al momento prevede fenomeni legati al maltempo anche su parte del Nord e al Sud soprattutto per la Campania. Attesi rovesci e temporali nelle zone di pianura e lungo i litorali soprattutto tirrenici che saranno più esposti all'intenso richiamo di venti di libeccio ma anche nevicate che, stante le basse temperature potranno cadere fino a quote relativamente basse per il periodo.

Nel dettaglio in Campania previste piogge intense con possibilità di temporali da venerdì a lunedì 22 marzo. In arrivo anche forti raffiche di vento in particolare sabato e domenica.