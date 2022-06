Temporali e crollo termico, si torna a respirare a Napoli dopo l'afa

Giovedì un fronte freddo di matrice atlantica attraverserà l'Adriatico ma scoderà anche sulla Campania, dove il tempo si farà marcatamente instabile con rovesci e temporali sparsi. I fenomeni risulteranno più frequenti e probabili sull'entroterra, specie comparto appenninico, ma occasionalmente potranno manifestarsi anche sulla costa. Saranno altresì possibili nubifragi, grandinate e improvvisi colpi di vento, specie su Beneventano e Avellinese: non esclusi picchi locali di oltre 40-50mm in poche ore con allagamenti. Il tutto accompagnato da un netto calo delle temperature, con massime non oltre i 23-25°C specie sulle zone interne. Venerdì si rinnova instabilità talora marcata, specie tra notte e mattino e sulle aree interne, con rovesci talora intensi. Il tempo tuttavia andrà gradualmente migliorando entro sera, con maggiori aperture e meno precipitazioni, spiega Edoardo Ferrara di 3BMeteo.it.

VERSO UN WEEKEND SOLEGGIATO MA VENTOSO - Il fine settimana vedrà invece condizioni più soleggiate grazie alla rimonta dell'alta pressione, ma con vento talora sostenuto dai quadranti settentrionali. Le temperature saranno in netta ripresa, con punte anche di 30-31°C, ma si tratterà di un caldo secco e quindi più sopportabile. Clima invece frizzante all'alba.

METEO NAPOLI: giovedì instabile con possibilità per rovesci e temporali intermittenti, anche di forte intensità sull'entroterra. Temperature in calo con massime sui 26°C. Venerdì variabilità ma con basso rischio di precipitazioni, al più sporadiche, e temperature in ripresa. Weekend con sole prevalente e temperature sui 30-32°C, caldo secco per venti a tratti sostenuti da Nord.

METEO AVELLINO: giovedì instabile con rovesci e temporali intermittenti, talora di forte intensità. Temperature in calo con massime sui 23-24°C. Venerdì ancora instabilità atmosferica con nubi irregolari associate a locali acquazzoni; clima fresco per il periodo. Weekend soleggiato ma a tratti ventoso per Tramontana; rialzo termico con massime sui 29-29°C.

METEO CASERTA: giovedì instabile con possibilità per rovesci e temporali intermittenti, anche di forte intensità sull'entroterra. Temperature in calo con massime sui 26°C. Venerdì variabilità ma con basso rischio di precipitazioni, al più sporadiche, e temperature in ripresa. Weekend con sole prevalente e temperature sui 30-31°C, caldo secco per venti a tratti sostenuti da Nord.

METEO SALERNO: giovedì instabile con possibilità per rovesci e temporali intermittenti, anche di forte intensità sull'entroterra. Temperature in calo con massime sui 26°C. Venerdì variabilità ma con basso rischio di precipitazioni, al più sporadiche, e temperature sempre intorno ai 25-26°C di massima. Weekend con sole prevalente e temperature sui 30-31°C, caldo secco per venti a tratti sostenuti da Nord.

Allerta meteo in Campania

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con criticità idrogeologica di colore "giallo" valido su tutto il territorio regionale dalle 9 alle 21 di giovedì 9 giugno.

Si prevedono locali rovesci e temporali, anche intensi. I temporali, infatti, saranno caratterizzati da rapidità di evoluzione e potrebbero dar luogo anche a fulmini e grandine. Si prevedono inoltre raffiche di vento.

Tra i possibili rischi connessi al quadro meteo previsto, si indicano fenomeni come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, possibili cadute massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio.

La Protezione civile regionale raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni, in linea con i rispettivi piani comunali. Si raccomanda altresì di prestare attenzione al verde pubblico, per la possibile caduta di rami o alberi.