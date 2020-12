Temporali e neve in altura, le previsioni sino al 3 gennaio 2021

Neve al Nord e temporali al Sud. Il 2020 si chiuderà così. Nelle prossime ore assisteremo come riporta 3BMeteo ad una intensificazione del maltempo sulle regioni tirreniche con piogge e temporali. Nel pomeriggio su bassa Toscana e Lazio, ma anche su Umbria e Marche, specie interne. Tra il pomeriggio e la sera i fenomeni si attenueranno su Toscana e Lazio ma si concentreranno in Campania, coinvolgendo in misura minore Abruzzo, Molise e alta Puglia. Neve sull'Appennino dai 900/1200m.

Vento forte il 28 dicembre a Napoli e provincia con forti temporali dalle 21. Si attenuerà il vento ma i temporali si intensificheranno ancora di più il 29 e 30 dicembre. 31 dicembre con ampie schiarite ma il maltempo la farà da padrone anche nei giorni successivi fino al week end.