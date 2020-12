Temporali e possibili nubifragi: da domenica la settimana "nera" del maltempo

Il maltempo si è posizionato ormai sulle regioni meridionali, con rovesci su Campania (allerta meteo), Basilicata, alta Calabria, ma anche Salento e gran parte della Sicilia, come spiega 3Bmeteo.

Perturbazioni anche nei prossimi giorni

Attesi rovesci ed anche temporali di forte intensità, in particolare su nordest Sicilia, Calabria e bassa Campania, dove non sono esclusi locali nubifragi. In particolare dopo la tregua di cielo sereno o poco nuvoloso di domani e sabato, da domenica 6 dicembre e per tutta la settimana successiva si dovrebbe assistere a temporali molto forti (con intensità diversa a seconda dei giorni). Le giornate più a rischio sono da domenica 6 dicembre a mercoledì 9.