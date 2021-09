Maltempo in arrivo su Napoli e sulla Campania: la perturbazione più "dura" però si farà attendere

Piogge in arrivo in Campania, Calabria, Lucania e Salento

Il fronte che domenica ha raggiunto le regioni settentrionali si sposta verso sud e da lunedì tardo pomeriggio lo colpirà. Piogge in arrivo in Campania, Calabria, Lucania e Salento, mentre sul resto d'Italia sarà la stabilità a prevalere.

In particolare pioverà a Napoli dalle 15-16 di oggi, poi in serata il cielo dovrebbe tornare sereno o poco nuvoloso. Nei giorni successivi scenderanno leggermente le temperature, ma il tempo dovrebbe restare stabile. La perturbazione più "dura" è attesa per lunedì 4 ottobre.