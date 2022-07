Caldo con le ore contate: arrivano piogge, temporali e grandinate

Ultime ore di grande caldo sulla Campania, un fronte freddo in arrivo dal nord Europa, irromperà sul Mediterraneo tra giovedì 7 e venerdì 8 luglio, portando con sé aria più fresca ed instabile d’origine nord Atlantica. Evoluzione confermata anche delle emissioni modellistiche odierne dei nostri modelli di previsione, che inquadrano la giornata di venerdì 8, quella con i maggiori effetti per il territorio Campano. In particolare, durante la notte tra giovedì e venerdì, sono attesi i primi temporali tra zone interne ed il casertano; rovesci e temporali anche intensi andranno poi ad interessare gran parte delle province durante la mattinata e le ore pomeridiane. Un graduale miglioramento del tempo è atteso durante la giornata di sabato 9, quando ampie schiarite si alterneranno a temporanei annuvolamenti con qualche acquazzone, più probabile nelle zone interne appenniniche. Le temperature subiranno un brusco calo durante la giornata di venerdì mentre tenderanno a guadagnare qualche grado durante il fine settimana.

Meteo Napoli - Ultime ore di caldo afoso sulla città di Napoli, dove durante la giornata di mercoledì si toccheranno i 31°C con un elevato tasso d’umidità. Da giovedì pomeriggio invece, cambia la circolazione atmosferica con venti provenienti dai quadranti settentrionali che faranno calare le temperature di qualche grado. Calo più apprezzabile venerdì dove, in concomitanza dell’arrivo delle precipitazioni a sfondo temporalesco, le temperature subiranno un ulteriore diminuzione con massime non superiori ai 28°-29°C. Migliora nel weekend con ampie schiarite e temperature di nuovo in aumento, le massime infatti toccheranno di nuovo i 31°C-32°C.

Meteo Caserta - La città di Caserta vivrà una giornata di mercoledì ancora con temperature elevate e cielo sereno. La temperatura massima prevista in città oscillerà intorno ai 33°- 34°C. Da giovedì invece, si assisterà all’aumento della copertura nuvolosa associata ad un lieve calo termico, più apprezzabile durante la giornata di venerdì, quando sono attesi rovesci e temporali. In questo frangente il termometro non varcherà la soglia dei 30°C. Nel fine settimana torna il sole con temperature di nuovo in aumento. Meteo Avellino - Nel capoluogo Irpino sono attese condizioni meteorologiche tipicamente estive con temperature fino a 32°-33°C fino alla giornata di giovedì; Venerdì invece, complice l’arrivo del fronte freddo da nord, si assisterà ad un rapido aumento della copertura nuvolosa con associate precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. In questo frangente, le temperature subiranno un corposo calo, con massime non superiori ai 26°- 28°C. Nel fine settimana è atteso un graduale miglioramento del tempo con schiaite alternate a locali annuvolamenti. Temperature in aumento con valori di nuovo prossimi ai 30°C.

Meteo Salerno - Condizioni meteorologiche tipicamente estive sono attese sulla città di Salerno fino alla serata di giovedì; durante la notte tra giovedì e venerdì invece, si assisterà ad un rapido aumento della copertura nuvolosa, che sarà foriera di un netto peggioramento del tempo con piogge e qualche temporale. Le temperature, ancora elevate fino a giovedì, subiranno un brusco calo durante la giornata di venerdì, quando le massime non supereranno i 28°C. Nel fine settimana migliora nuovamente, con temperature in nuovo aumento.

Meteo Benevento - Condizioni meteorologiche ancora all’insegna del caldo fino alla giornata di giovedì, quando il termometro durante le ore centrali della giornata oscillerà intorno ai 34°-36°C. Da venerdì invece, è atteso un netto peggioramento del tempo a causa dell’arrivo di aria più fresca ed instabile dal nord Europa con l’arrivo di piogge e temporali. In questo frangente la colonnina di mercurio perderà diversi gradi, con massime non superiori ai 29°C-30°C. Nel fine settimana è atteso un rapido miglioramento del tempo con ampie schiarite alternate a locali annuvolamenti con temperature in nuovo aumento.