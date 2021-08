Forte temporale sorprende la città di notte: fulmini e pioggia battente

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Napoli

Ancora una volta di notte un forte temporale si abbatte sulla città poco prima dell'alba. Sempre accompagnato da fulmini, ma senza grandine stavolta.

Da sabato 28 agosto e per i giorni successivi ci sarà cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature afose saranno per fortuna un lontano ricordo: le massime si attesteranno sui 26-28 gradi, con le minime che in taluni casi soprattutto nel prossimo fine settimane scenderanno sotto i 20 gradi.