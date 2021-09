Con il caldo afoso tornano anche i temporali a Napoli e in Campania: giornata cruciale venerdì 17

Una saccatura di bassa pressione tra Francia e Penisola iberica sta indebolendo l'anticiclone africano che si era impossessato del Mediterraneo centrale. In arrivo maltempo in particolare sul Nord Italia, ma non sarà risparmiato neppure il Sud. Tra le zone più coinvolte dal passaggio del fronte troviamo Liguria e basso Piemonte. Rovesci inoltre sull'alta Lombardia, come riporta 3BMeteo.

In Campania attesi temporali per venerdì 17 settembre. Nel dettaglio a Napoli il maltempo dovrebbe colpire la città già dalle 8 del mattino, con una intensificazione della perturbazione dalle 17 alle 20. Temperature sopra le medie stagionali: massime sui 30 gradi e minime sopra i 20. Da sabato 18 settembre e sino al'inizio della settimana prossima cielo sereno o poco nuvoloso.