Vortice temporalesco si abbatte sulla città: 48 ore di passione in arrivo

Un perturbazione associata al vortice si sta abbattendo in queste ore sulle regioni meridionali tirreniche. Il contesto climatico, come spiega 3BMeteo non sarà particolarmente freddo, motivo per il quale le nevicate che a tratti interesseranno l'appennino si verificheranno solo a quote di montagna eccetto che su quello settentrionale dove potranno cadere fino a quote di medio alta collina. Maltempo al Sud con rovesci e temporali tra Campania e basso Tirreno, più intermittenti altrove. Venti forti in rotazione dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.

Che tempo farà a Napoli

A Napoli domenica 31 gennaio e lunedì primo febbraio si assisterà a temporali sparsi e a forti venti. Non caleranno le temperature, con minime tra i 12 e i 14 gradi. Cielo sereno o poco nuvoloso il 2 febbraio.