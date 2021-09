Temporali e temperature in picchiata: assaggio di autunno a Napoli e in Campania

L'area anticiclonica presente sull'Europa centro-occidentale sta raggiungendo anche l'Italia. Non sarà però duratura, tanto che già a ridosso del weekend si indebolirà parzialmente all'altezza del Centro Europa, lasciando filtrare correnti occidentali più umide e a tratti instabili in direzione dell'Italia. Ne conseguirà un certo incremento di instabilità interesseranno soprattutto sabato il Centro-Sud e le Alpi, anche se non tutta Italia vedrà il tempo peggiorare, come riporta 3BMeteo.it.

Previsioni meteo

Sabato piogge e qualche temporale probabili su Sardegna, Lazio, Campania, Calabria e nord Sicilia, in estensione al medio-basso versante tirrenico, con fenomeni che localmente potranno essere anche di forte intensità e accompagnati da grandine. Un po' più stabile dovrebbe essere il tempo su Val Padana, Liguria e regioni centrali più settentrionali. Temperature in calo al Centro-Sud. A Napoli previste piogge già da venerdì, mentre sabato in arrivo temporali. Miglioramenti da domenica e temperature che torneranno a salire.