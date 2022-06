Addio all'anticiclone: in arrivo temporali, grandinate e calo termico

Il caldo afoso delle ultime settimane si prenderà una pausa. In arrivo infatti come spiefa 3BMeteo una massa d'aria fresca ed instabile in discesa dall'Europa centrale verso il Mediterraneo. A partire dal pomeriggio di Domenica 5 giugno infatti, un impulso di aria più fresca ed instabile d'origine atlantica, approccerà l'Italia a partire dalle regioni settentrionali recando un generale un calo delle temperature ed il ritorno di rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità.

La massa d'aria fresca ed instabile in arrivo dall'Europa centrale, sarà foriera di intensi temporali, spesso anche a sfondo grandinigeno, ed un marcato calo termico. Già durante la giornata di lunedì 6 infatti, le regioni settentrionali, sperimenteranno temperature più consone al periodo. Da martedì, i fenomeni temporaleschi interesseranno gran parte del Nord e parte del Centro soprattutto Toscana Umbria e Marche: su queste regioni non si escludono anche nubifragi e locali grandinate. Tale "passaggio temporalesco" recherà un ulteriore calo delle temperature sulle regioni settentrionali e quelle centrali, specie versante adriatico. Temperature ancora elevate, seppur in diminuzione, sul resto della Penisola.

Previsioni Campania

Mercoledì qualche temporale interesserà anche le regioni meridionali ma i fenomeni saranno meno diffusi e meno intensi rispetto alle regioni centro-settentrionali, in compenso il cambio di massa d'aria favorirà un calo delle temperature anche al qui, specie nei valori massimi. A Napoli calano le massime che torneranno sotto i 30 gradi. Giovedì attesi temporali in città. Weekend con il sole.